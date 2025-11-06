El Plan Michoacán, chispa de metate

CAMINANTE

Toño Martinez

Cualquier plan o proyecto construido a la carrera, o como se dice coloquialmente, sobre las rodillas, para salir de un apuro tiene muy pocas probabilidades de arrojar resultados y eso es precisamente a lo que está condenado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó el día 4 de Noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tratando de atajar una de las peores crisis y reacciones contra su gobierno, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez que enfrenta en apenas un año y un mes de gobernar.

En tales circunstancias el plan será igual a una chispa de metate, esas que brotan cuando mujeres generalmente del campo, hacen tortillas de maíz y rozan piedra con piedra en el metate; saltan, brillan pero no duran ni un micro segundo y tampoco encienden nada.

Es inverosímil que apenas el 2 de Noviembre muere baleado Manzo Rodríguez, porque el Gobierno federal desestimó las peticiones de protección que solicitó porque estaba amenazado por los delincuentes que dominan Michoacán, pero no se rendía y valientemente los denunciaba pese al silencio sospechoso del oficialismo. Traía si una escolta de 17 guardias, pero que pasó.

Encima de eso y sin mínimo respeto o solidaridad con la familia de Manzo y Michoacán, en las primeras horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum politizó el caso y regresó otra vez al pasado y en un mensaje desquiciado volvió otra vez a culpar al ex presidente Felipe Calderón por haber iniciado la guerra contra el narcotráfico sacando al ejército a las calles para combatirlos, y llamando buitres a los periodistas por difundir la noticia; pero se olvidó que lo mismo hizo su tutor López Obrador Andres y ella lo sigue haciendo; de utilizar a los militares.

Pero se arrepintió muy pronto al sentir la condena popular contra su gobierno y quiso corregir el rumbo sacándose de la manga el Plan «Michoacán por la Paz y la Justicia» con propuestas tan comunes que no impresionaron ni a su chófer.

Los ejes del plan son: 1)- Seguridad y justicia 2)- Desarrollo Económico y Justicia y 3) – Educación y Cultura para la Paz. Nada nuevo, nada que inspire confianza ni interés para que la gente participe en las raídas mesas de trabajo para que las personas digan que quieren, que proponen y que necesitan como si no lo supieran.

Otra respuesta muy usada fue «reforzar» la seguridad enviando mas soldados y Guardias Civiles, lo cual esta comprobado no desalientan a la delincuencia.

Michoacán como diversas regiones del país, necesitan mucho más frente al poder alcanzado por los grupos organizados, incluyendo la cooperacion más intensa de Estados Unidos como ya esta ocurriendo aunque lo nieguen, para controlar la criminalidad.

Lo he dicho y lo reitero, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que safarze del plomo que no la deja gobernar por ella misma. El 71% de aprobación que trae la pueden apalancar para lograrlo.

Carlos Manzo ya es un ícono de resistencia a la violencia e inseguridad en México, y ronda la idea de convertirlo en un héroe agrade o no a la 4T y a MORENA con sus focas.