El año del “huachicol” en México, desde la Marina hasta Miss Universo

Después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que erradicó el “huachicol”, este año se desataron los escándalos que tocaron al gobierno y sus aliados.

El caso del exjefe de Oficina de AMLO

Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador, es uno de los personajes que se ha visto implicado en investigaciones por lavado de dinero del “huachicol”.

Su compañía, Vector Casa de Bolsa, fue sancionada en el mes de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.

Después se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Vector por lavar dinero de empresas ligadas a una red de “huachicol”; se trata de Grupo Potesta, comercializadora de hidrocarburos.

«Huachicol» hasta en la Marina

En septiembre se destapó la red de “huachicol” fiscal que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, un exjuez en Veracruz y empresarios.

Todo comenzó a develarse con la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, ligado a la red de empresas y servidores públicos que traficaban combustible en el estado de Tamaulipas.

El caso deriva del aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, realizado en marzo de 2025.

Según el expediente, esta organización delincuencial introdujo de manera ilegal 31 buques tanque de «huachicol» en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

En noviembre fue activada la orden de aprehensión en contra del contralmirante Fernando Farías Lagunas, hermano de Manuel Roberto Farías y el otro sobrino del exsecretario Rafael Ojeda.

La red criminal, encabezada por los Farías Laguna, coordinó operaciones de contrabando de combustible, armas y drogas, evasión fiscal, tráfico de influencias, delincuencia organizada. Las autoridades hacendarias mexicanas consideran que el quebranto por el «huachicol» fiscal supera los 600 mil millones de pesos.

El «huachicol» y Miss Universo

Y el caso más reciente es el de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y dueño de Miss Universo, quien está implicado en una investigación a una red dedicada al “huachicol” desde Guatemala.

La polémica surgió en el marco de la edición 75 del certamen, en la que resultó ganadora Fátima Bosch.

Según la investigación de la FGR, el grupo delincuencial operaba en Villahermosa, Tabasco, y en Chiapas, donde sobornaban a autoridades para el traslado de gasolina.

Raúl Rocha es una de las 13 personas contra las que se emitieron órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, narcotráfico, “huachicol” y tráfico de armas.

En un inicio se informó que el dueño de Miss Universo se integró al beneficio de testigo protegido de la FGR, pero días después se indicó que un juez volvió a orden su captura por delincuencia organizada.

Con información de Latin Us