El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perdió la vida en el atentado que sufrió, confirma el gobernador Bedolla

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, murió la noche de este sábado tras ser víctima de un atentado en la plaza principal cuando convivía con asistentes en el Festival de Velas.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó su fallecimiento en redes sociales.

«Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida», dijo.

Información preliminar de la Guardia Civil (Policía Estatal) precisa que Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue atacado a balazos alrededor de las 8:00 de la noche de este sábado, cuando convivía con decenas de asistentes al Festival de Velas, que año con año se realiza en la Pérgola Municipal.

Escoltas del presidente municipal habrían abatido a uno de los agresores y sometido a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido.

El presidente municipal había inaugurado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó al lugar para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces por la noche de muertos y fue en ese momento cuando fue atacado a balazos.

El alcalde fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente perdió la vida, al parecer, por seis impactos de bala.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo.

Con información de Marco Antonio Duarte./ Latinus