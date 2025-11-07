EE.UU. señala a Irán por intentar asesinar a embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger

Estados Unidos señaló a Irán por intentar asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger.

Lo anterior fue detallado por el medio estadounidense Axios, quien apuntó que integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habrían planeado dicha acción, que fue frustrada por los servicios de seguridad mexicanos.

El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, declaró un funcionario estadounidense a Axios.

En la nota se indicó que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, la misteriosa Unidad 11000, grupo que en los últimos meses supuestamente intentó llevar a cabo ataques contra objetivos judíos e israelíes en Australia y Europa.

La operación se inició a finales de 2024 y fue dirigida por un agente de la Unidad 11000, quien habría pasado varios años gestionando y reclutando agentes iraníes en toda Latinoamérica desde la embajada de Irán en Venezuela. Para cuando el plan se puso en marcha, el agente ya había regresado al cuartel general de la Fuerza Quds en Teherán.

“Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo, dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos; algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, explicó un funcionario del Gobierno estadounidense a Axios.

Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, agradeció a las agencias de seguridad mexicanas por frustrar el complot para asesinar a su embajadora en México, Einat Kranz-Neiger.

“La comunidad de inteligencia y seguridad israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo”, señaló.

Con información de Axios