EE.UU. emite alerta de seguridad para Culiacán, Sinaloa, tras violencia del jueves

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad ante la “violencia y problemas de seguridad” en Culiacán, Sinaloa.

Culiacan, Sinaloa, Mexico: There have been reports of gunfire and roadblocks in the city of Culiacan in Sinaloa state. U.S. citizens should remain alert for potential violence and are advised to avoid travel in and around Culiacan. We remind U.S. citizens that Sinaloa is classified as Level 4: Do Not Travel in the State Department’s travel advisory for Mexico.

Dicha alerta llega tras la jornada violenta en dicha ciudad en la previa, donde sujetos armados agredieron a balazos a elementos federales en la sindicatura de Jesús María.

“El 29 de agosto, el Consulado de los Estados Unidos en Hermosillo recibió informes de disparos y bloqueos de carreteras en el lado norte de la ciudad de Culiacán”, se lee en el aviso.

“Se han restringido algunas actividades de los empleados del Gobierno de los Estados Unidos en el área y se les recomendó a los empleados que eviten viajar dentro y alrededor de Culiacán”, indicó.

“Los ciudadanos estadounidenses en Sinaloa deben permanecer alertas ante la posible violencia en todo el estado”, agregó.

Se recordó a los ciudadanos estadounidenses que Sinaloa está clasificado en el Nivel 4, lo que significa no viajar a dicha entidad mientras esta alerta siga activa.

Se realizaron las siguientes recomendaciones:

Estar consciente del entorno.

Mantener un alto nivel de vigilancia, así como un perfil bajo.

Estar atentos a los medios locales para obtener actualizaciones y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Revisar planes de seguridad personal y seguir instrucciones de las autoridades locales.

“Los ciudadanos estadounidenses que necesiten servicios de emergencia deben comunicarse con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano”, informó.

En caso de asistencia, se solicitó llamar a los siguiente números telefónicos:

Desde México: (55) 8526-2561

Desde Estados Unidos: 1-844-528-6611

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

Con información de López-Dóriga Digital