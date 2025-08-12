El gobierno de Estados Unidos autorizó que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán pueda establecer comunicaciones formales con su nuevo abogado.

El abogado del capo criminal, Israel José Encinosa, confirmó dicha información en un oficio dirigido al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio y dictó la condena a Guzmán Loera.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el narcotraficante incluso podría recibir visitas personales de su defensor.

Esta información se da a conocer tras el envío de una carta de “El Chapo” Guzmán al juez Brian Cogan para denunciar incomunicación y solicitar que le permita hablar con su nuevo abogado.

¿Qué dijo ‘El Chapo’ en su carta?

Guzmán Loera aseguró en una carta escrita a mano que aunque tenía autorización de comunicarse con su nuevo abogado, José Israel Encinosa, ello no ha sido posible.

Hasta el día de ayer no le han autorizado mi llamada por teléfono. El abogado me escribió pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió“, relata ‘el Chapo’ al juez Cogan.

De acuerdo con el narcotraficante, la incomunicación con su abogado se ha prolongado durante 10 meses, por lo que solicita que le permitan establecer contacto conforme a la autorización otorgada.

Disculpe que lo moleste de nuevo, hace alrededor de un mes y medio le escribí pidiéndole de favor le autorizara al abogado Encinosa su petición de ordenar al Gobierno que autorizaran al abogado Encinosa me pudiera visitar. Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono, y de nuevo lo molesto que le ordene al Gobierno que le autorice al abogado que me visite y me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado”, señaló.

Extradición y sentencia contra “El Chapo” Guzmán

Joaquín Guzmán Loera fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero del 2017 y condenado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019 en un Tribunal Federal de Nueva York. El juez de la corte federal de Brooklyn, Brian Cogan, presidió el mediático caso contra el famoso líder del Cártel de Sinaloa a quien halló culpable de diez cargos de narcotráfico, lo que puso fin a la carrera delictiva de quien se convirtió en uno de los más poderosos y buscados capos. La defensa de Guzmán Loera apeló dicha sentencia, en donde buscaba anularla y repetir el juicio. Actualmente, el narcotraficante cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADMAX en Colorado.

Con información de Arturo Ángel/López-Dóriga Digital