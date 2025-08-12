Joaquín Guzmán Loera fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero del 2017 y condenado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019 en un Tribunal Federal de Nueva York.

El juez de la corte federal de Brooklyn, Brian Cogan, presidió el mediático caso contra el famoso líder del Cártel de Sinaloa a quien halló culpable de diez cargos de narcotráfico, lo que puso fin a la carrera delictiva de quien se convirtió en uno de los más poderosos y buscados capos.

La defensa de Guzmán Loera apeló dicha sentencia, en donde buscaba anularla y repetir el juicio. Actualmente, el narcotraficante cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADMAX en Colorado.