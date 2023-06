Ebrard renunciará a la SRE el 12 de junio

El canciller Marcelo Ebrard reveló este martes que renunciará a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio.

En conferencia de prensa, Ebrard Casaubón reveló además que participará en el Consejo Nacional de Morena que se realizará el domingo para definir el proceso de selección del candidato a la Presidencia.

Ebrard Casaubón ha manifestado su confianza en que sus propuestas, que ha hecho desde diciembre de 2022, serán tomadas en cuenta por Morena, entre ellas que los aspirantes renuncien a sus cargos públicos; exponer y contrastar en público las propuestas de cada aspirante; y la realización de una encuesta amplia, transparente y verificable.

He resuelto también solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. (…) Me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y los ciudadanos”, anunció.