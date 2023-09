Ebrard buscará estar en la boleta de 2024; “vamos a ver qué hacemos”, dice

Marcelo Ebrard denunció una supuesta operación a favor de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena para convertirla en la candidata presidencial del partido.

El excanciller se dijo sorprendido del “talante tan autoritario” contra su equipo por parte de Morena, e insistió en que el proceso de la encuesta estuvo lleno de irregularidades.

Para defender y comprobar esta postura, dijo, este jueves dará a conocer una serie de testimonios “para que cada quien se forme su opinión sobre la realidad”.

Dichos testimonios, aseguró en entrevista para Radio Fórmula, fueron difíciles de conseguir porque los involucrados temen represalias. Insistió además en que las irregularidades eran del conocimiento de la dirigencia de Morena, que hizo caso omiso.

No soy una persona de impulsos ni soy una persona que no pueda admitir cuando otro gana, pero me parece que los testimonios que tenemos dan cuenta de que sí hubo una operación a favor de Claudia.

Hubo una inequidad tremenda y tenemos cómo probarlo”, sostuvo.