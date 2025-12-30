9.5 C
Durante 2025 México repatrió más de 2 mil piezas del patrimonio cultural desde seis países

By Agencias
133
Créditos: EFE
martes, diciembre 30, 2025

A nivel global, las embajadas y consulados del país recuperaron más de 16 mil objetivos desde Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos

EFE.- El gobierno de México anunció este lunes que en 2025 ha logrado la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico y documental, que fueron entregados de manera voluntaria por particulares a autoridades diplomáticas y consulares en CanadáDinamarcaEstados UnidosFranciaItalia y Países Bajos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la entrega de los objetos fue resultado de la buena cooperación que tiene con los citados países.

Asimismo, precisó que a través de la Consultoría Jurídica, ha hecho entrega formal este año de 1 mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN) que, por ley, “están facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos”.

Las acciones, señaló la dependencia, son reflejo de la prioridad que otorga el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, “a la recuperación del patrimonio histórico, y de su compromiso por preservar la herencia cultural de las y los mexicanos, promover los derechos de las comunidades indígenas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales”.

Finalmente, afirmó que las piezas recuperadas representan un testimonio invaluable de la riqueza de los pueblos originarios de México “y contribuyen al estudio y mejor comprensión de las culturas prehispánicas en nuestro país”.

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16 mil piezas culturales desde el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó el plan de restitución de subastas en ciudades como Nueva YorkParís y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, México han intensificado las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

Con información de Latin Us

