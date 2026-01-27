7.6 C
San Luis Potosí
Disputa entre carteles estaría detrás de masacre en Guanajuato, apuntan pesquisas

By Agencias
100
Integrantes de la Cruz Roja Mexicana llegan a la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México). EFE/STR
martes, enero 27, 2026

La masacre en Guanajuato, está presuntamente relacionado con una disputa entre el CJNG y el Cartel Santa Rosa de Lima

El ataque armado que dejó 11 muertos y una docena de heridos en el estado de Guanajuato, está presuntamente relacionado con una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima, según las primeras líneas de investigación difundidas este lunes.

Al menos cinco de los fallecidos forman parte de una empresa de seguridad privada ligada al CJNG, según informaron medios que citan a fuentes del Gabinete de Seguridad de México.

La agresión a balazos habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cartel Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

También se informó que el líder de Los Marros, identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias el Negro, es un objetivo prioritario para las autoridades que lo vinculan con el aumento de la violencia en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya.

El domingo, sujetos armados irrumpieron en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un campo de fútbol.

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas, -la mitad aun bajo atención médica-, según reportaron las autoridades.

Al confirmar el tiroteo el domingo, el alcalde de Salamanca, César Prieto, advirtió que la región atraviesa una ola de violencia, y solicitó el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para “recuperar la paz, tranquilidad y seguridad” del municipio.

El alcalde destacó que Salamanca es una ciudad que “ha dado mucho al país”, pues alberga una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y es “palanca de desarrollo”, y lamentó que existan grupos criminales buscan “someter a la autoridad”, lo que -advirtió- “no van a lograr”.

Desde este lunes, autoridades federales, estatales y municipales realizan un operativo conjunto para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos del Gobierno.

Con información de EFE.

