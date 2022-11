Diputados aprueban el PEF para 2023: incluye recorte al INE y fondo para policías locales

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 quedó aprobado este viernes en la Cámara de Diputados tras cuatro sesiones de discusión. El documento incluye un recorte a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), así como un fondo para policías locales.

Los diputados aprobaron, con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, el proyecto de presupuesto que Morenay sus aliados calificaron de “responsable, en favor de la ciudadanía”.

El presupuesto de egresos será enviado ahora al titular de Ejecutivo federal, incluyendo las únicas cuatro modificaciones que se realizaron al documento.

Sólo cuatro de las más de 2 mil reservas que diputados presentaron sobre el dictamen fueron aprobadas. Todas han sido de legisladores de la 4T.

La más relevante fue la que impulsó la diputada morenista Aleida Alavez, que contempla la creación de un fondo consistente en mil millones de pesos que se destinarán al fortalecimiento de las policías locales del país.

La solicitud fue aprobada por los legisladores. Con ella, se busca cumplir con lo establecido en la reforma a la Ley de la Guardia Nacional que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

“Es una responsabilidad prever, desde ahora, los recursos que integrarán ese fondo. Con ello, generamos las condiciones para que las entidades federativas y los municipios mejoren las capacidades de sus instituciones de seguridad”, dijo la diputada al presentar su reserva.

Ayer, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, adelantó que este viernes se presentaría una reserva que incluiría el incremento del presupuesto para los policías locales.

El PEF 2023, según acusaron organizaciones, contempla además un recorte de 4 mil 500 millones de pesos que el gobierno aplicó al INE.

La diputada del PRD, Laura Lynn Fernández Piña, lamentó que los de Morenano hayan aprobado su petición y lamentó que las propuestas de la oposición no están siendo escuchadas.

“Las propuestas de la oposición lamentablemente no están siendo escuchadas y ustedes no quieren moverle ni un punto ni una coma al presupuesto y ustedes serán los responsables de las afectaciones económicas que habrá principalmente en el sector turístico”, indicó.

Además, la diputada panista María Teresa Castell De Oro Palacios, acusó a los de Morena de ayudar a la familia y allegados del presidente de la República a desviar los recursos del presupuesto y agregó que no han apoyado al sector salud durante este gobierno, ya que han negado las medicinas a niños con cáncer.

“El presidente no ha cumplido ninguna sola de sus promesas, ese farsante decía que si no cumplían ni una sola de sus promesas dejaba de llamarse Andrés Manuel, y que creen más de 22 mil recetas de medicinas no se han surtido en este sexenio”, indicó.

Ante las declaraciones que hizo la diputada, el grupo parlamentario de Morena respondió coreando “es un honor estar con Obrador” lo que llevó a la respuesta de los panitas decir “el INE no se toca”.

En sus ponencias, los diputados de Morena afirmaron que a los partidos de la oposición les duele que el presidente López Obrador les toque al INE, ya que sólo buscan defender sus propios intereses.

