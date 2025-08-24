Día de los Abuelos 2025: Iglesia pide rescatar del olvido a los adultos mayores

En el marco del Día de los Abuelos, la Iglesia católica pidió a la sociedad que atesore a los ancianos y no los descarte, toda vez que en un mundo acelerado “demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”.

Cada 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, a fin de reconocer su trabajo y sabiduría, pero también para enaltecer el éxito de la vejez.

“Vivimos en un mundo acelerado que mide la vida en likes, entregas inmediatas y resultados productivos. En esa lógica, lo que no rinde se descarta. Y en ese descarte, demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”, argumentó la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario ‘Desde la Fe’.

Además, agregó, que en palabras del papa Francisco: “Los ancianos son un tesoro”, y que este mensaje es una “interpelación”, porque “la forma en que tratamos a nuestros abuelos y a las personas mayores revela, en parte, la calidad moral de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestro corazón”.

Por ello, el órgano católico anunció que, en el marco del Año Jubilar, el próximo 31 de agosto a las 12:00 h celebrará en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, “una misa especial por los abuelos y todas las personas mayores”.

“Será, sin duda, un bello momento de oración, que no puede quedarse en una fecha. El verdadero homenaje será cotidiano: mirar a los ojos, agradecer, aprender y acompañar”, señaló la institución religiosa del país.

Y es que, recordó, “en México todavía conservamos gestos de cariño hacia los mayores, pero también abundan el maltrato psicológico, la violencia física y verbal, el abandono disfrazado de indiferencia, y una creciente cultura del descarte”.

En ese sentido, la Arquidiócesis enfatizó que el desafío es traducir la gratitud en gestos concretos, como acompañar a esta población “a la consulta médica, respetar sus ritmos, valorar sus consejos, compartir con ellos una comida, abrir espacio a su voz en la familia y en la comunidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, además esta violencia tiene razón de género en México, donde el 19.2 por ciento de las mujeres de 65 años o más registra haber sufrido algún tipo de violencia.

Con información de EFE