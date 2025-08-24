20.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
PAÍS

Día de los Abuelos 2025: Iglesia pide rescatar del olvido a los adultos mayores

By Agencias
95
MEX3143. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/02/2025.- Fotografía del 16 de febrero de 2025 de un adulto mayor esperando afuera del metro en el Zócalo de Ciudad de México (México). La depresión afecta a entre 15 % y el 20 % de los adultos mayores en México, una proporción que es más del doble la del 7 % a nivel mundial, advirtieron este lunes especialistas con base en cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). EFE/ Isaac Esquivel
spot_img
domingo, agosto 24, 2025

La Iglesia sostiene que la forma en que tratamos a nuestros abuelos revela, en parte, la calidad moral de nuestra sociedad

En el marco del Día de los Abuelos, la Iglesia católica pidió a la sociedad que atesore a los ancianos y no los descarte, toda vez que en un mundo acelerado “demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”.

Cada 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, a fin de reconocer su trabajo y sabiduría, pero también para enaltecer el éxito de la vejez.

Día de los Abuelos 2025: Iglesia pide rescatar del olvido a los adultos mayores - adultos-mayores-en-mexico

Una persona adulta mayor mientras camina en el Zócalo de Ciudad de México. EFE/ Isaac Esquivel

“Vivimos en un mundo acelerado que mide la vida en likes, entregas inmediatas y resultados productivos. En esa lógica, lo que no rinde se descarta. Y en ese descarte, demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”, argumentó la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario ‘Desde la Fe’.

Además, agregó, que en palabras del papa Francisco: “Los ancianos son un tesoro”, y que este mensaje es una “interpelación”, porque “la forma en que tratamos a nuestros abuelos y a las personas mayores revela, en parte, la calidad moral de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestro corazón”.

Por ello, el órgano católico anunció que, en el marco del Año Jubilar, el próximo 31 de agosto a las 12:00 h celebrará en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, “una misa especial por los abuelos y todas las personas mayores”.

Día de los Abuelos 2025: Iglesia pide rescatar del olvido a los adultos mayores - adulto-mayor-vejez
Foto de Danie Franco para Unsplash

“Será, sin duda, un bello momento de oración, que no puede quedarse en una fecha. El verdadero homenaje será cotidiano: mirar a los ojos, agradecer, aprender y acompañar”, señaló la institución religiosa del país.

Y es que, recordó, “en México todavía conservamos gestos de cariño hacia los mayores, pero también abundan el maltrato psicológico, la violencia física y verbal, el abandono disfrazado de indiferencia, y una creciente cultura del descarte”.

En ese sentido, la Arquidiócesis enfatizó que el desafío es traducir la gratitud en gestos concretos, como acompañar a esta población “a la consulta médica, respetar sus ritmos, valorar sus consejos, compartir con ellos una comida, abrir espacio a su voz en la familia y en la comunidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, además esta violencia tiene razón de género en México, donde el 19.2 por ciento de las mujeres de 65 años o más registra haber sufrido algún tipo de violencia.

Con información de EFE

Artículo anterior
XANTOLO SE PROYECTARÁ A NIVEL NACIONAL
Artículo siguiente
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA IMPULSA EL DEPORTE ENTRE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.