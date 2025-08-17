Detienen en Chiapas a 5 presuntos miembros del CJNG

Cinco presuntos miembros del CJNG fueron detenidos en Chiapas, en posesión de mariguana, crystal y piedra
Cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Chiapas.
La detención se llevó a cabo sobre la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.
En un punto de inspección, elementos de la Guardia Estatal Preventiva solicitaron el alto a un vehículo tipo Versa con placas de circulación de la Ciudad de México.
Pero los tripulantes aceleraron la marcha, lo que dio paso a una breve persecución.
El auto fue interceptado por los policías, quien en la inspección de rutina hallaron 300 bolsitas con presunta mariguana; mil 600 bolsitas de presunto crystal; 460 bolsitas de presunta piedra; un chaleco táctico y tres gorras con las siglas CJNG; cuatro básculas grameras y una selladora de bolsas.
Los tripulantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes, identificados como:
- Enelvia, originaria de Oaxaca
- Itzel, originaria de Sinaloa
- Josué, originario de Jalisco
- Jonathan, originario de Jalisco
- Leobardo, originario de Jalisco
Los cinco son señalados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de la sociedad.
Con información de López-Dóriga Digital