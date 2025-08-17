27.9 C
San Luis Potosí
Detienen en Chiapas a 5 presuntos miembros del CJNG

Presuntos miembros del CJNG detenidos en Chiapas. Foto de @FGEChiapasOficial
domingo, agosto 17, 2025

Cinco presuntos miembros del CJNG fueron detenidos en Chiapas, en posesión de mariguana, crystal y piedra

Cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Chiapas.

La detención se llevó a cabo sobre la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

Detienen en Chiapas a 5 presuntos miembros del CJNG - vehiculo-drogas-y-objetos-asegurados-a-presuntos-miembros-del-cjng

Vehículo, drogas y objetos asegurados a presuntos miembros del CJNG. Foto de @FGEChiapasOficial

En un punto de inspección, elementos de la Guardia Estatal Preventiva solicitaron el alto a un vehículo tipo Versa con placas de circulación de la Ciudad de México.

Pero los tripulantes aceleraron la marcha, lo que dio paso a una breve persecución.

El auto fue interceptado por los policías, quien en la inspección de rutina hallaron 300 bolsitas con presunta mariguana; mil 600 bolsitas de presunto crystal; 460 bolsitas de presunta piedra; un chaleco táctico y tres gorras con las siglas CJNG; cuatro básculas grameras y una selladora de bolsas.

Los tripulantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes, identificados como:

  • Enelvia, originaria de Oaxaca
  • Itzel, originaria de Sinaloa
  • Josué, originario de Jalisco
  • Jonathan, originario de Jalisco
  • Leobardo, originario de Jalisco

Los cinco son señalados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de la sociedad.

Con información de López-Dóriga Digital

