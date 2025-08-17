Detienen en Chiapas a 5 presuntos miembros del CJNG

Cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Chiapas.

La detención se llevó a cabo sobre la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

En un punto de inspección, elementos de la Guardia Estatal Preventiva solicitaron el alto a un vehículo tipo Versa con placas de circulación de la Ciudad de México.

Pero los tripulantes aceleraron la marcha, lo que dio paso a una breve persecución.

El auto fue interceptado por los policías, quien en la inspección de rutina hallaron 300 bolsitas con presunta mariguana; mil 600 bolsitas de presunto crystal; 460 bolsitas de presunta piedra; un chaleco táctico y tres gorras con las siglas CJNG; cuatro básculas grameras y una selladora de bolsas.

Los tripulantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes, identificados como:

Enelvia, originaria de Oaxaca

Itzel, originaria de Sinaloa

Josué, originario de Jalisco

Jonathan, originario de Jalisco

Leobardo, originario de Jalisco

Los cinco son señalados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de la sociedad.

Con información de López-Dóriga Digital