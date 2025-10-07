Detienen a presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Una mujer fue detenida por su presunta participación en el homicidio de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

La detenida es Norma Angélica N., quien de acuerdo con el periodista Antonio Nieto facilitó información y ocultó pruebas de los asesinos materiales.

La mujer fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

En mayo pasado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó la remoción de dos mandos y su investigación por irregularidades en las indagatorias por el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno.

El periodista Carlos Jiménez reveló que uno de los mandos investigados era la jefa del sector Nativitas, a quien se señala de “mover las cosas que tiró el sicario tras el ataque”.

El segundo mando sería el responsable de Patrullas del sector.

Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, secretaria particular y coordinador de Asesores de Brugada, respectivamente, fueron acribillados poco después de las 7:00 h del 20 de mayo, en la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades capitalinas aseguraron que “al menos cuatro personas” habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios y afirmaron que el atentado contó con “un importante grado de planeación”.

SE BUSCAN

PARTICIPARON en el ASESINATO de los COLABORADORES de @ClaraBrugadaM

Así captó una cámara a 3 de los tipos q concretaron el crimen de Ximena y Pepe hace 2 meses.

Caminan rápido, llevan gorras, uno usa corbata, cubrebocas… @FiscaliaCDMX @SSC_CDMX @SSPCMexico los buscan. pic.twitter.com/MaBBMp28jX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 18, 2025

Un video de los hechos reveló parte de la huida de tres sospechosos del asesinato.

En la grabación se aprecia a tres hombres caminar, uno detrás del otro, con la cara agachada y prendas que dificultan su identificación.

Los tres sospechosos llevan gorra y uno de ellos un cubrebocas.

Donde fueron grabados es la zona en la que abandonaron la camioneta que utilizaron tras perpetrar el doble homicidio.

Si recordamos, ellos cometen el asesinato sobre la Calzada de Tlalpan, huyen en una moto en sentido contrario; después de huir en moto abandonan la motocicleta, se suben a una camioneta y en la camioneta escapan a la zona de Iztacalco y es precisamente este video el que los capta después de abandonar esta camioneta en Iztacalco”, refirió el periodista Carlos Jiménez.

Tras abandonar la camioneta abordaron otra unidad rumbo al Estado de México, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Con información de López-Dóriga Digital