Detienen a otro implicado en asesinato del alcalde Carlos Manzo

Autoridades federales detuvieron a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se trata de un cómplice de los implicados.

Se logra la detención de un sujeto más que ayudó a escapar a otro de los sicarios en un taxi”, detalló en entrevista para Radio Fórmula.

El titular de la SSPC indicó que hasta ahora suman dos detenidos por el homicidio de Carlos Manzo, si bien refirió que no se ha dado a conocer el número real de participantes para evitar entorpecer las investigaciones.

Ahorita, porque es una investigación en proceso, no estamos diciendo exactamente cuántas más personas participaron, pero ha habido otras detenciones, y así tenemos otros sujetos que vamos a seguir deteniendo”, precisó.

Asesinato de Carlos Manzo se intentó antes del Festival de Velas

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reveló también que los responsables intentaron asesinar al alcalde Carlos Manzo días antes del homicidio.

Investigaciones hallaron que el 30 de octubre los sicarios ubicaron a Carlos Manzo en una gasolinera, donde intentaron matarlo.

No logran cometer el homicidio y ellos reciben un castigo por parte de la propia célula delictiva”, señaló Harfuch.

Cabe destacar que el sábado 1 de noviembre, ‘el Licenciado‘ presionó a tres sicarios para disparar contra Manzo sin importar que estuviera acompañado.

Víctor Manuel, de 17 años, disparó contra el alcalde de Uruapan durante el Festival de las Velas. De inmediato fue sometido y abatido.

Fernando Josué N. y Ramiro N. lograron escapar, si bien sus cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El celular de Ramiro permitió establecer que ‘el Licenciado‘ fungió como rol de mando para la ejecución, en tanto que el propio asesinato corrió a cargo de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Jorge Armando N., ‘el Licenciado‘, fue detenido en la colonia Centro de Morelia, Michoacán.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo en su domicilio donde halló diversos indicios.

Con información de López-Dóriga Digital