Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole, quien murió por una cirugía estética

La Fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma Yazmín “N” y Víctor Manuel “N”, mamá y padrastro de la joven de 14 años de edad, Paloma Nicole, quien murió por complicaciones derivadas de una cirugía estética.

Ambos fueron señalados por diversos delitos, entre los que se encuentran la omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y complicidad en actos médicos sin consentimiento.

La autoridad de Durango señaló a Paloma Yazmín “N” fue detenida como autora directa por omitir el deber de protección hacia su hija, y Víctor “N” como autor cómplice, al haber participado en la intervención quirúrgica que puso en riesgo la vida de la menor,

Sonia Yadira de la Garza, fiscal de Durango, apuntó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para aclarar la muerte dela joven de 14 años de edad.

Paloma Nicole murió el 20 de septiembre. tras someterse a una intervención estética practicada en una clínica privada.

Autoridades de Durango comenzaron con las investigaciones luego de que el padre de la joven, Carlos Said Arellano, presentara la denuncia luego de descubrir que su hija había sido sometida a una cirugía

La Fiscalía inició la investigación después de que Carlos Said Arellano, padre de Paloma Nicole, presentara una denuncia al descubrir que su hija había sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento

Según las primeras indagatorias la operación no contaba con las condiciones médicas ni legales necesarias, lo que derivó en la muerte de la adolescente.

La muerte de la menor ha generado indignación en redes sociales, donde organizaciones han reiterado la necesidad de reforzar la normatividad en torno a este tipo de procedimientos médicos.

Con información de López-Dóriga Digital