Detienen a expolicía implicado en el Caso Ayotzinapa

Alejandro “N”, expolicía de Iguala, Guerrero, y también conocido como alias “El granito de oro“,, fue detenido por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

El exagente policiaco fue detenido en Guerrero el jueves 23 de octubre a las 16:08 h local según lo detallado por el Registro Nacional de Detenciones , perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El granito de oro fue descrito como de complexión delgada, tes morena, cabello negro y un lunar a la altura del labio, en el lado izquierdo y otro lunar al lado derecho de la nariz.

El expolicía Alejandro “N” fue incluido en una lista de funcionarios y supuestos criminales relacionados al Caso Ayotzinapa que el entonces presidente Andrés Manuel López Orador.

Dicho listado fue presentado en la conferencia matutina del 19 de octubre de 2023, mismo día en que se informó que Alejandro Encinas dejaría la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para sumarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

El pasado 26 de septiembre de 2025 se cumplieron once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, donde hasta el momento no se ha esclarecido el caso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido “nuevas líneas de investigación” que ayuden a saber el paradero de los estudiantes.

El Caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural desaparecieron tras llevar a cabo manifestaciones en Iguala, Guerrero.

Con información de López-Dóriga Digital