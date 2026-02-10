20.3 C
Detienen a enfermera que atropelló a motociclista y lo arrastró por calles de Iztapalapa

By Agencias
133
Gabriela G. C., enfermera que atropelló y arrastró a motociclista en Iztapalapa. Foto de FGJ-CDMX
martes, febrero 10, 2026

La enfermera ‘Gaby’ fue detenida por el homicidio calificado del motociclista Roberto Hernández y trasladada a Santa Martha Acatitla

Autoridades detuvieron a Gabriela G. C., la enfermera que atropelló a un motociclista y lo arrastró por calles de la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

La mujer fue hallada en Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de tal estado.

Gaby‘ fue detenida por el delito de homicidio calificado y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía capitalina afirmó que el asesinato del motociclista se investiga con rigor y responsabilidad para esclarecer lo ocurrido.

 Auto embiste a motociclista y lo arrastra por calles de Iztapalapa

La noche del 3 de enero de 2026 un motociclista fue atropellado por un vehículo azul, cuya conductora lo arrastró por varias calles de la alcaldía Iztapalapa.

La víctima, identificada como Roberto Hernández, quedó atrapada debajo del carro, pese a lo cual, la conductora no se detuvo y continuó su camino.

Tras varias calles de recorrido, el auto azul pasó un tope, momento que sirvió para que el cuerpo del hombre de 52 años de edad se zafara del vehículo y dejara de ser arrastrado.

La conductora, identificada como Gabriela G. C., continuó su camino hasta su domicilio en la colonia Ciudad Lago del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Al siguiente día, 4 de febrero, huyó de su casa al tiempo que su auto fue abandonado.

La familia de Roberto Hernández exigió justicia al señalar que se trataba de un hombre trabajador, quien al momento de los hechos se dirigía a recoger a su novia al trabajo.

Con información de López-Dóriga Digital

