Detienen a agresor sexual de estudiante de la Autónoma de SLP; buscan a otros dos sujetos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó la detención de uno de los presuntos agresores sexuales de una estudiante de la Universidad Autónoma.

La fiscal María Manuela García detalló que los hechos ocurrieron la tarde del 17 de octubre en la Facultad de Derecho de la UASLP.

La víctima se encontraba con tres jóvenes hombres, dos estudiantes de Derecho y un externo, ahí estuvieron conviviendo. Posteriormente los sujetos agreden de manera sexual a la víctima”, expuso.

La violación fue reportada inicialmente a autoridades de la UASLP por otra alumna, quien advirtió lo ocurrido.

Al día siguiente, sábado 18 de octubre, la víctima denunció la agresión sexual ante la Fiscalía, con lo que se inició la investigación pertinente y se le otorgaron medidas de protección.

La fiscal de SLP añadió que los responsables dieron bebidas embriagantes a la estudiante de 18 años.

Este miércoles uno de los agresores fue detenido, identificado como Santiago N., y fue puesto a disposición de un juez de Control.

Este mismo día se llevará a cabo la audiencia inicial de Santiago N. por violación equiparada agravada, delito por el cual enfrentaría una pena de más de 20 años de cárcel.

La Fiscalía no va a dejar impune este hecho; continuaremos con la búsqueda de los demás intervinientes hasta dar con ellos y se pondrán a disposición de un juez”, sostuvo la fiscal María Manuela García.

Respecto a los otros dos responsables de la violación se reveló que uno es menor de edad.

Facultades de la UASLP se van a paro

La noche del 21 de octubre la Facultad de Derecho de la Autónoma de SLP se declaró en paro, a lo que le siguieron el resto de facultades.

Un grupo estudiantil informó que el paro y toma de las instalaciones se mantendría hasta que la Universidad Autónoma cumpla todas las peticiones de su pliego petitorio:

renuncia del director Germán Pedroza Gaytán

expulsión de los alumnos involucrados en la agresión sexual

cero represalias contra los estudiantes que se han manifestado

destitución de Marco Dorantes como representante de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho

que la UASLP reconozca públicamente la violencia sistemática que se ejerce contra alumnas, docentes y personal femenino administrativo

Hasta el momento, la UASLP informó la expulsión “de forma definitiva” de los dos estudiantes involucrados en la violación de una alumna de la Facultad de Derecho.

También se destituyó a Magdalena González como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como a diversos funcionarios de la Facultad de Derecho.

Por su parte, el director Germán Pedroza ya presentó su renuncia, misma que fue aceptada.

Con información de López-Dóriga Digital