Detienen a 38 seguidores de La Luz del Mundo en Michoacán; entrenaban en campo de adiestramiento

Unos 38 hombres fueron detenidos en los límites de Michoacán con Jalisco, durante un operativo efectuado en un campo de adiestramiento militar vinculado a la iglesia La Luz del Mundo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó el aseguramiento de 38 hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense, así como un arma corta y 19 réplicas de arma de fuego, armas blanca, equipo táctico, entre otros objetos.

La detención múltiple ocurrió el mismo día en que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, se declaró no culpable en una corte de Nueva York por crimen organizado y explotación infantil.

Al ser detenidos, los hombres refirieron que su misión era entrenarse para proteger a los miembros, líderes, templos y eventos de La Luz del Mundo.

Vecinos de la zona denunciaron actividades sospechosas y personas que ingresaban y salían del predio constantemente, con lo que temían que se tratara de un campo de entrenamiento de integrantes del crimen organizado.

Autoridades trasladaron a los 38 hombres a Morelia, donde se identificaron como originarios de Estados Unidos, Jalisco, Nayarit, Guerrero y el Estado de México.

Es de mencionar que la Fiscalía de Michoacán abrió hace unas semanas una investigación contra Naasón Joaquín y cinco personas más por tráfico sexual entre México y EE.UU.

Entre los señalados destacan la madre del líder religioso, Eva García de Joaquín, y su sobrino Joram Núñez Joaquín.

Con información de El País