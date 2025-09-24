24.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Detienen a 38 seguidores de La Luz del Mundo en Michoacán; entrenaban en campo de adiestramiento

By Agencias
93
Seguidores de La Luz del Mundo detenidos en Michoacán. Foto de @SeguridadPublicaMich
spot_img
miércoles, septiembre 24, 2025

Al ser detenidos, los hombres refirieron que su misión era entrenarse para proteger a los miembros, líderes, templos y eventos de La Luz del Mundo

Unos 38 hombres fueron detenidos en los límites de Michoacán con Jalisco, durante un operativo efectuado en un campo de adiestramiento militar vinculado a la iglesia La Luz del Mundo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó el aseguramiento de 38 hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense, así como un arma corta y 19 réplicas de arma de fuego, armas blanca, equipo táctico, entre otros objetos.

Detienen a 38 seguidores de La Luz del Mundo en Michoacán; entrenaban en campo de adiestramiento - armas-y-objetos-asegurados-en-campo-de-adiestramiento-en-michoacan
Armas y objetos asegurados en campo de adiestramiento en Michoacán. Foto de @SeguridadPublicaMich

La detención múltiple ocurrió el mismo día en que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquínse declaró no culpable en una corte de Nueva York por crimen organizado y explotación infantil.

Al ser detenidos, los hombres refirieron que su misión era entrenarse para proteger a los miembros, líderes, templos y eventos de La Luz del Mundo.

Vecinos de la zona denunciaron actividades sospechosas y personas que ingresaban y salían del predio constantemente, con lo que temían que se tratara de un campo de entrenamiento de integrantes del crimen organizado.

Autoridades trasladaron a los 38 hombres a Morelia, donde se identificaron como originarios de Estados Unidos, Jalisco, Nayarit, Guerrero y el Estado de México.

Es de mencionar que la Fiscalía de Michoacán abrió hace unas semanas una investigación contra Naasón Joaquín y cinco personas más por tráfico sexual entre México y EE.UU.

Entre los señalados destacan la madre del líder religioso, Eva García de Joaquín, y su sobrino Joram Núñez Joaquín.

Con información de El País

Artículo anterior
Gobierno de la Capital rescata zona de recolección de residuos del Mercado República tras años de abandono
Artículo siguiente
México analiza medidas adicionales contra plaga del gusano barrenador, afirma Sheinbaum
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.