Detectan primera persona infectada por gusano barrenador en Yucatán

El Gobierno de Yucatán confirmó un caso de miasis por gusano barrenador (cochliomyia hominivorax) en un habitante del municipio de Izamal, originario de Tabasco.

Por medio de un comunicado el 22 de agosto de 2025, la Secretaría de Salud estatal indicó que el paciente fue atendido hace unos días en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, “donde recibió atención oportuna y especializada, lo que permitió su evolución favorable y alta médica el 11 de agosto”.

La dependencia indicó que la persona continúa bajo seguimiento ambulatorio por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

Se destacó que la detección este caso de miasis por gusano barrenador se realizó gracias a la labor coordinada de la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la la Secretaría de Salud de Yucatán.

“De inmediato puso en marcha acciones de prevención y control en la zona, en coordinación con las instancias sanitarias locales y con el acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de salvaguardar la salud pública”, enfatizó.

La dependencia recomendó a la población mantener limpias y cubiertas las heridas con apósitos secos y seguros, realizar higiene adecuada mediante el lavado con soluciones estériles, evitar la acumulación de basura y desechos orgánicos que puedan atraer insectos, revisar periódicamente a animales domésticos y de granja en busca de lesiones, así como utilizar barreras físicas como mosquiteros y repelentes para reducir el contacto con insectos.

Se exhortó a la ciudadanía de la entidad a que, ante cualquier signo de infección, se acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Con información de López-Dóriga Digital