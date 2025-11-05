19.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Designarán a Grecia Itzel Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan

By Agencias
56
Designan a Grecia Itzel Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán / EFE/I. Villanueva
spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025

El Congreso de Michoacán designará a Grecia Itzel Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras el asesinato de Carlos Manzo

El Congreso de Michoacán designará a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta municipal sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

La propuesta fue respaldada por la Comisión de Gobernación, encabezada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, y turnada por la diputada Giulianna Buagarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.

De acuerdo con el dictamen aprobado, Quiroz García asumirá el cargo una vez que rinda protesta ante el Pleno del Congreso, en cumplimiento con los artículos 115 y 119 de la Constitución estatal.

“Con esta designación, se garantiza la continuidad institucional y administrativa del gobierno de Uruapan”, señala el documento legislativo.

https://youtu.be/ySSj8MjMpVU?si=BRAAwX3GjN_Fa8pU

El Congreso destacó que el nombramiento respeta el principio de origen partidista y de género, además de instruir la notificación correspondiente al Ejecutivo estatal, al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior de Michoacán.

Con información de altorre.

Artículo anterior
COLECTORES PLUVIALES EN PRIVADAS DE LA HACIENDA Y SAN JORGE EN SOLEDAD, CASI LISTOS PARA ENTREGARSE
Artículo siguiente
México buscará ajuste a aranceles de vehículos pesados fabricados con autopartes de EE.UU.
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.