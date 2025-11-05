Designarán a Grecia Itzel Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan

El Congreso de Michoacán designará a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta municipal sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

La propuesta fue respaldada por la Comisión de Gobernación, encabezada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, y turnada por la diputada Giulianna Buagarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.

De acuerdo con el dictamen aprobado, Quiroz García asumirá el cargo una vez que rinda protesta ante el Pleno del Congreso, en cumplimiento con los artículos 115 y 119 de la Constitución estatal.

“Con esta designación, se garantiza la continuidad institucional y administrativa del gobierno de Uruapan”, señala el documento legislativo. https://youtu.be/ySSj8MjMpVU?si=BRAAwX3GjN_Fa8pU

El Congreso destacó que el nombramiento respeta el principio de origen partidista y de género, además de instruir la notificación correspondiente al Ejecutivo estatal, al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior de Michoacán.

Con información de altorre.