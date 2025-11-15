26.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Descarrilan diez vagones de tren en Zacatecas

By Agencias
87
foto de Facebook Protección Civil Municipal de Zacatecas
spot_img
sábado, noviembre 15, 2025

Diez vagones de un tren descarrilaron en los primeros minutos de este 15 de noviembre de 2025 en la capital de Zacatecas

Diez vagones de un tren descarrilaron en los primeros minutos de de este sábado 15 de noviembre de 2025 en la zona urbana de la capital de Zacatecas.

Protección Civil Municipal informó por medio de redes sociales que no se reportaron víctimas ni afectaciones a la población por este hecho.

El incidente se registró pasada la medianoche en la zona del Mercado de Abastos, sitio a donde se movilizaron servicios de emergencia y de protección civil para atender la situación.

“Personal de bomberos y rescate al mando de Luis Felipe Santos Quintanilla, realizaron un recorrido en la zona, identificando que los vagones se encontraban vacíos”, apuntó la autoridad del municipio.

Tras este descarrilamiento de los diez vagones, Protección Civil Municipal de Zacatecas descartó riesgos por materiales peligrosos en la zona.

“Personal se mantiene en el lugar acordonando el área y en espera del arribo de personal de Ferromex”, destacó en su publicación en su cuenta de Facebook.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
«Fuera Claudia» y «Rocío vete a Zacatecas», consignas en marchas del Movimiento del Sombrero en Veracruz
Artículo siguiente
EN EL POTOSÍ SIN LÍMITES, LA SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.