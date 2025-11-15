Descarrilan diez vagones de tren en Zacatecas

Diez vagones de un tren descarrilaron en los primeros minutos de de este sábado 15 de noviembre de 2025 en la zona urbana de la capital de Zacatecas.

Protección Civil Municipal informó por medio de redes sociales que no se reportaron víctimas ni afectaciones a la población por este hecho.

El incidente se registró pasada la medianoche en la zona del Mercado de Abastos, sitio a donde se movilizaron servicios de emergencia y de protección civil para atender la situación.

“Personal de bomberos y rescate al mando de Luis Felipe Santos Quintanilla, realizaron un recorrido en la zona, identificando que los vagones se encontraban vacíos”, apuntó la autoridad del municipio.

Tras este descarrilamiento de los diez vagones, Protección Civil Municipal de Zacatecas descartó riesgos por materiales peligrosos en la zona.

“Personal se mantiene en el lugar acordonando el área y en espera del arribo de personal de Ferromex”, destacó en su publicación en su cuenta de Facebook.

Con información de López-Dóriga Digital