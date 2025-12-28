Descarrila Corredor Interoceánico en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo

La mañana de este domingo descarriló el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Marina en una tarjeta informativa.

El descarrilamiento ocurrió a la altura de Nizanda, en Oaxaca.

De acuerdo con el reporte, la máquina principal se salió de la Línea Z, con nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

La Marina y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, afirmaron que ya se atiende el incidente y se brinda atención inmediata a quienes viajaban a bordo del Tren Interoceánico.

En el sitio se encuentra personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias.

Se mantiene coordinación con las autoridades locales para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, añadió la Semar.

Hasta el momento se desconoce el número de personas heridas.

