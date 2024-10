Derechos de trabajadores, asegurados con Reforma Judicial: Loretta Ortiz

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, afirmó este viernes en Guadalajara que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrán asegurada su estabilidad laboral tras la promulgación de la reforma judicial para elegir por voto popular a todos los jueces a partir de 2025.

El jueves, la Suprema Corte, por ocho votos contra tres, aceptó amparos de jueces y magistrados para revisar la reforma constitucional que el 15 de septiembre promulgó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para elegir en las urnas a integrantes del Poder Judicial.

Mientas que los integrantes de la SCJN afines al Gobierno acusaron a sus colegas de un “golpe de Estado técnico”.

Este viernes, durante la conferencia ‘Los retos para la garantía del pleno acceso a la justicia en México’ y en medio de una protesta de los trabajadores de este sector, la ministra Ortiz dijo que es falsa la afirmación de que dichas modificaciones afectarán las prestaciones de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación.

No violenta los derechos de los trabajadores, van a continuar respetándose el derecho a su trabajo y tienen derecho a todas las prestaciones, o sea, no hay ninguna línea en la reforma en la que no se garantice los derechos de los trabajadores”, afirmó.