Decomisan en Durango 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó del aseguramiento en un tramo carretero de Durango de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas.

Dicho decomiso fue realizado en la carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, justo a la altura del kilómetro 238+700, tras una revisión a un tractocamión.

Se apuntó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a una caja seca, al cual le realizaron una revisión para evitar la comisión de algún delito.

Durante la inspección, los agentes identificaron diversos materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

En total fueron asegurados 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de químicos, entre otras sustancias liquidas.

El conductor fue detenido, le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

En esta acción también se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

“Con esta acción se evita la producción de millones dosis de droga, y también se evita que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos, llegue a las organizaciones criminales”, apuntó García Harfuch mediante su mensaje en redes sociales.

