Decomisan armas y más de 7 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa

Fuerzas federales aseguraron de armas de fuego y poco más de siete mil 220 litros de diversas sustancias químicas en operativos realizados en diversos municipios de Sinaloa.

Lo anterior fue detallado por el Gabinete de Seguridad federal de la Operación Frontera Norte, correspondiente a los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025.

En Badiraguato, se aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 285 cartuchos, un aditamento lanzagranadas.

En esta misma acción también fueron decomisados 40 artefactos explosivos improvisados, un dron, un chaleco táctico y un vehículo.

En Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

En dichos sitios de Sinaloa se aseguraron un total de siete mil 220 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cinco reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y dos centrifugadoras.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 143 millones de pesos”, apuntó el gabinete de Seguridad federal.

Otras acciones relevantes de la Operación Fronteras Norte fueron las siguientes:

Chihuahua : En Aquiles Serdán , se aseguraron 39 armas de fuego, 102 cargadores, cinco mil 23 cartuchos, siete kilos de cocaína, nueve kilos de mariguana, 14 chalecos tácticos, 24 placas balísticas, una cámara de videovigilancia y un inmueble.

: Nuevo León : En General Escobedo , se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, cuatro cargadores y 76 cartuchos. En Santiago , se detuvo a dos personas, se aseguraron 80 mil litros de hidrocarburo, un contenedor con capacidad de 100 mil litros y un inmueble.

: Tamaulipas : En Díaz Ordaz, se aseguraron 50 cargadores, 980 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y tres vehículos con blindaje artesanal.

: Sonora : En San Luis Río Colorado fueron detenidas tres personas, a quienes les fueron decomisados 85 kilos de metanfetamina y un vehículo.

:

Con información de López-Dóriga Digital.