De México a Cuba: buque petrolero Ocean Mariner que zarpó del Complejo Pajaritos llega a La Habana

La embarcación Ocean Mariner, utilizada para el traslado de crudo y petróleo realizó dos viajes a Cuba en menos de dos meses

Cinco días después de zarpar del Complejo Petroquímico Pajaritos en Veracruz, el buque Ocean Mariner llegó a La Habana, Cuba, durante la mañana de este viernes.

El arribo del navío utilizado para el traslado de hidrocarburos es el segundo que realiza en menos de dos meses, en medio de la tensiones en Latinoamérica por el combustible energético.

El Complejo Petroquímico Pajaritos, situado en Coatzacoalcos, Veracruz, es un importante centro industrial dedicado a la producción de petroquímicos derivados del etileno y cloro, tales como el cloruro de vinilo (base para PVC), polietileno, óxido de etileno y compuestos aromáticos como benceno, tolueno y xileno. Su proximidad a los puertos del Golfo de México permite la fácil importación y exportación de materias primas y productos finales.

De acuerdo con los registros disponibles en Internet, el viaje anterior se realizó en noviembre. Mediante seguimiento satelital se confirmó que embarcación con bandera de Liberia, también zarpó el 9 de noviembre. Tres días hizo una parada en Coatzacoalcos y llegó a La Habana el 27 noviembre.

Su arribo a la isla se presenta a unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México aumentó el abastecimiento de crudo a Cuba, aunque aseguró que no se están enviando más barriles de los habituales.

La morenista reveló en una de sus conferencias matutinas que los envíos se realizan a través de contratos o como “ayuda humanitaria”.

«Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular», comentó en conferencia el 7 de enero pasado.

Sheinbaum aseguró que estos envíos forman parte de un «histórico» apoyo a Cuba que se remonta a administraciones anteriores, incluyendo la del presidente Enrique Peña Nieto.

«Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; algunas son contratos, otras son ayuda humanitaria«, añadió.

La mandataria se comprometió a proporcionar más información sobre estos envíos a los medios de comunicación y subrayó que, aunque Venezuela solía ser el principal proveedor de Cuba, la situación actual ha llevado a que México asuma un «rol importante».

«Con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante (…) —el envío— es parte del contrato y también la ayuda que se ha venido dando», concluyó.

Desde enero hasta septiembre de 2025, México exportó un promedio de 19 mil 200 barriles diarios a Cuba, de acuerdo con reportes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque estas exportaciones representan solo un 3.3% del total, su estabilidad se ve amenazada por la presión de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano.

