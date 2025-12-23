16.2 C
Crece el consumo de cannabis en adultos y se duplica el uso de vapeadores en jóvenes: Secretaría de Salud

Créditos: EFE
martes, diciembre 23, 2025

David Kershenobich presentó este martes los datos de la ENCODAT 2025 y comparó las cifras con los niveles reportados en 2016

EFE.- El consumo experimental de drogas ilegales en México aumentó entre la población adulta y disminuyó en adolescentes entre 2016 y 2025, en un contexto en el que se duplicó el uso de cigarros electrónicos y los indicadores de salud mental colocaron a los jóvenes como el grupo con mayores vulnerabilidades.

Así lo reveló la reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, que presentó este martes el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

De acuerdo con los resultados, el consumo experimental en adultos pasó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, en tanto que en adolescentes bajó de 6.2% a 4.1% en el mismo periodo.

En el desglose por sustancias, el cannabis fue la droga ilegal con mayor incremento en adultos, al subir de 9.3% a 13.3%, mientras que en adolescentes disminuyó de 5.3% a 3.7%.

El funcionario también reportó aumentos del uso de alucinógenos en adultos (de 0.8% a 1.5%) y en estimulantes de tipo anfetamínico (de 0.9% a 1.6%), además de un alza del uso indebido de medicamentos (de 1.3% a 2.5%) y del consumo de opioides (de 0.1% a 1.4%).

Respecto al alcohol, la población que dijo haber consumido alguna vez aumentó de 71% a 73.7%, con un avance mayor entre mujeres (de 62.6% a 69.3%).

No obstante, el consumo en adolescentes mostró descensos en indicadores de frecuencia y exceso, según Kershenobich.

Por su parte, el consumo de tabaco fumado bajó de 17.6% a 15.1%, pero el cigarro electrónico subió de 1.1% a 2.6%, en medio de los esfuerzos del gobierno mexicano para prohibir el consumo y venta de vapeadores.

En la presentación, Kershenobich señaló que se reforzarán acciones preventivas por los riesgos del vapeo y afirmó que “el“calentamiento definitivamente produce sustancias que son tóxicas”.

Salud mental: foco en adolescentes

Finalmente, Kershenobich expuso que los adolescentes registraron mayores niveles en malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos.

El malestar psicológico tuvo una prevalencia nacional de 8.1% (12-65 años), con una brecha marcada en adolescentes: 13.2% en mujeres frente a 6.9% en hombres.

En conducta suicida en los últimos 12 meses, los adolescentes superaron a los adultos en ideación (3.3% frente al 1.7%), planificación (1.9% vs. 1%) e intento (1.5 % vs. 0.5%).

El titular de Salud resumió que estos resultados “serán la base para políticas en salud pública” y confirmó que “el cannabis es la principal droga ilegal”, al tiempo que advirtió «estamos monitoreando el consumo de opioides”.

Con información de Latin Us

