Convocan a Segunda Marcha de la ‘Generación Z’, ¿cuándo y dónde?

A días de que se llevara a cabo la marcha de la ‘Generación Z‘ en distintos puntos de la CDMX, ya se anunció una segunda movilización.

El sábado 15 de noviembre se realizó la primera marcha, tras lo cual en redes sociales se advirtió que no sería la única.

Posteriormente se dio a conocer una segunda marcha de la Generación Z.

Se convoca a jóvenes a manifestarse nuevamente este jueves 20 de noviembre, día en que se celebra el Día de la Revolución Mexicana.

¿Dónde?, se informa que las movilizaciones serán en los mismos puntos que la vez anterior.

En el caso de la CDMX, la cita será a las 11:00 h en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo.

Segunda marcha de la Generación Z y desfile de la Revolución Mexicana, el mismo día

El anuncio de que la segunda marcha de la Generación Z se realizará el 20 de noviembre ha causado expectación, toda vez que ese mismo día será el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Se prevé que el desfile cívico militar en la CDMX inicie a las 9:00 h y concluya dos horas después, a las 11:00 h.

Partirá del Zócalo hacia Campo Marte.

Marcha ‘Z’ deja 20 personas y más de 100 policías heridos

La primera marcha de la Generación Z dejó un saldo de 20 personas y más de 100 policías heridos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que 60 oficiales recibieron atención médica en el sitio, en tanto que 40 fueron trasladados a un hospital por contusiones, cortaduras y lesiones mayores.

Por su parte, los civiles heridos fueron atendidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Durante la manifestación en el Zócalo capitalino se registraron actos violentos por los cuales se detuvo a a 20 personas por faltas administrativas y en posesión de piedras, palos, martillos, cadenas y hasta partes de coladeras.

En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetes, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra las personas que transitaban por el Zócalo capitalino”, denunció la Secretaría de Gobernación.

Con información de López-Dóriga Digital