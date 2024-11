Conversación entre Sheinbaum y Trump fluyó muy bien, marca pauta de cómo debe ser el diálogo: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la conversación telefónica esta semana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el próximo mandatario de EE.UU., Donald Trump, fluyó en muy buenos términos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, De la Fuente Ramírez apuntó que los temas que se le preocupaban a Trump, migración y fentanilo, quedaron aclarados en una primera instancia.

“Como lo ha informado la presidenta es una llamada que fluye muy bien, porque se abordan los dos temas que al parecer eran los de mayor preocupación para el presidente electo Trump: migración y fentanilo, que era lo que había planteado como algo que habrá que atenderse y si no vendrían los aranceles”, afirmó.

“Las narrativas no necesariamente coinciden, pero lo importante es que el diálogo fluyó y ya es el segundo. Y los temas que le preocupaban al presidente Trump se aclararon en una primera instancia, y la prueba de ello es que no volvió a salir el tema de los aranceles”, dijo.

Al haber explicaciones que fueron claras, ya el tema no surgió en esta ocasión, no quiere decir que no pueda volver a surgir, pero la verdad es que conversación fluyó muy bien y marca una pauta de cuál debe ser el tono y el ánimo de las próximas negociaciones o diálogos que se tengan entre los equipos de uno u otro”, argumentó.