“Continuidad con cambio va a ayudar al país porque no hay viraje”: López Obrador

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador volvió a arremeter contra los “conservadores muy corruptos”, y puso como ejemplo a una persona que despidió a su trabajadora doméstica tras el arrollador triunfo de la 4T en la pasada elección presidencial.

La continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y desde luego a la gente porque no hay un viraje”, argumentó.

“No van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es solo ese joven, son millones y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos”, agregó.

El mandatario mexicano indicó que con Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección presidencial, tiene la sensibilidad de escuchar a todos, pero que dará preferencia a la gente más humilde del país, siendo un motivo de alegría.

“Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso, y ya no van a gobernar esos, va a seguir la transformación, y quien va a gobernar pues tiene esa sensibilidad de escuchar, de atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados a los humillados, eso es muy importante porque si no, iba a ser un retroceso, es regresar otra vez a atender solo a una minoría y olvidarse de la gente”, expuso.

“Por eso estoy muy contento, de modo que aún cuando está terminando nuestra Administración, nuestro mandato, sabemos que la gente va a seguir siendo atendida y que van a continuar los programas de Bienestar y se van a ampliar”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital