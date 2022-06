Contenedores robados en Manzanillo eran 16 y no 20; no había oro y plata: SSP de Colima

El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, precisó que, tras un conteo de las denuncias presentadas, fueron 16 y no 20 los contenedores robados de un patio de maniobras en el puerto Manzanillo, Colima el pasado 5 de junio.

De los 16 contenedores robados, ocho ya fueron localizados, los delincuentes los llevaron a un patio de maniobras cercano al lugar del atraco y el propietario denunció que esos contenedores no los reconocía y fue así como lograron recuperarlos.

Hasta el momento sólo tres empresas han denunciado el robo de la mercancía, y según se manifiesta en la carpeta de investigación, en tres de los ocho contenedores recuperados había llantas, concentrado de durazno y aires acondicionados; en los otros cinco se desconoce la carga, pues los contenedores están sellados.

“Es decir no han sido abiertos, entonces se ignora que contengan estos cinco contenedores restantes… De los ocho restantes que no han sido recuperados, cuatro de ellos contenían aires acondicionados y uno contenía llantas y los otros tres, se desconoce que contenían”, aseguró Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz del Estado de Colima.

Sobre la presunta presencia de concentrados de metales preciosos como oroy plata dentro de los contenedores robados aseguró que no tiene fundamento esta afirmación, como él mismo lo había dicho un día antes.

El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima reconoció que hay patios de maniobras irregulares que operan de manera irregular muy cerca del recinto fiscal de la aduana de Manzanillo.

“Actuando de forma irregular, no tienen cercos o vallas perimetrales, no tienen vigilancia, no tienen cámaras… Infinidad de patios de contenedores con una infraestructura que no es la adecuada para resguardar los contenedores y la mercancía que contienen”, dijo Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz del estado de Colima.