Congreso de Michoacán aprueba la designación de Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan

El Congreso de Michoacán aprobó este miércoles el nombramiento de Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. La designación fue hecha de forma unánime con 38 votos a favor.

La sesión comenzó con un minuto de silencio en memoria del alcalde Carlos Manzo, asesinado durante la noche del sábado en el Festival de Velas.

Tras la votación se espera que Grecia Quiroz rinda protesta en los próximos minutos ante el Congreso para asumir el cargo.

En la sesión de esta tarde, los legisladores votaron a favor de esta propuesta presentada desde ayer por el «Movimiento del Sombrero», creado por el edil.

Carlos Manzo Rodríguez, con pasado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desempeñó como diputado federal en la pasada legislatura, formando parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del que se deslindó para competir de forma independiente en 2024 por la alcaldía de Uruapan.

Tras el nombramiento, las y los legisladores de los diferentes partidos dieron un minuto de aplausos en recuerdo de Carlos Manzo.

Los legisladores dieron un receso mientras se lleva a cabo la toma de protesta de Grecia Quiroz. Se espera que en unos minutos suba al Pleno y tome protesta.

Con información de Latinus