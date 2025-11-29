Condenan a 20 años de prisión a «El Cenizo», presunto jefe de plaza en Uruapan de La Familia Michoacana

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia condenatoria por 20 años de prisión en contra de un sujeto vinculado a una organización criminal con presencia en el estado de Michoacán.

Se trata de Ignacio Andrade Rentería, alias «El Cenizo», a quien se le atribuyó ser jefe de plaza del cártel La Familia Michoacana, organización delictiva que opera en territorio uruapense, responsable de secuestro y delitos contra la salud.

A través de un comunicado, destacaron que fue mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que se pudo obtener dicha resolución, emitida por el juzgado octavo de distrito con sede en Uruapan.

«El Cenizo» fue detenido en Morelia, Michoacán, en 2017 y estuvo recluido en el Centro Federal de readaptación social número 14 «CPD-Durango».

Su sentencia ocurre en el marco de la nueva administración de la Ciudad de Uruapan a cargo de Grecia Quiroz —viuda de Carlos Manzo— tras el homicidio del exalcalde también conocido como «El del Sombrero», quien fue asesinado a tiros durante el festival de las velas el pasado 1 de noviembre.

Este asesinato derivó en la presencia de más elementos de seguridad, los cuales el alcalde había solicitado cuando aún vivía, así como en la detención de los presuntos responsables que participaron en su atentado. Cabe mencionar que los dos principales indiciados, ambos adolescentes, señalados de dispararle al exedil, han muerto. Uno fue abatido en el lugar y otro fue encontrado días después.

Asimismo, destaca la detención de siete de ocho de los escoltas que se encontraban a su lado al momento de los hechos. Según el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, uno permanece en calidad de prófugo.

