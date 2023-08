Concluye sorteo de encuestadoras en Morena; comisión revisará a empresas

Este jueves en la sede de Morena se realizó una reunión para el sorteo de las empresas que realizarán las encuestas para definir la candidatura presidencial del partido.

Al encuentro asistieron Mario Delgado, dirigente del partido; Citlalli Hernández, secretaria general; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; así como los representantes de las llamadas “corcholatas”, entre ellos Martha Lucía Malú Mícher (Marcelo Ebrard), Carlos Puente (Manuel Velasco), Juan Carlos Calatrejo (Claudia Sheinbaum) y Alejandro Rojas Díaz Durán y Néstor Núñez (Ricardo Monreal).

Se esperaba que alrededor de las 19:30 h se ofreciera un mensaje para informar sobre lo ocurrido en el encuentro, pero este se extendió hasta pasadas las 22:00 h.

Cerca de las 23:00 h, Mario Delgado Carrillo informó que las cuatro casas encuestadoras que salieron sorteadas serán revisadas por la Comisión de Encuestas del partido este viernes.

En caso de que alguna no cumpla con los requisitos necesarios, será desechada y se seleccionará a otra, bajo el principio de que no podrá haber dos empresas propuestas por un mismo aspirante.

Al salir, Rojas Díaz Durán reveló a medios que en la reunión expresó que “a criterio nuestro, debe ponderarse que si hay manifestación de alguno de los contendientes, porque no sabemos la opinión ni de Adán Augusto, ni de Marcelo. Nosotros señalamos que si hay alguna inconformidad de algún aspirante, el partido debe abrir su criterio y tiene que buscar el mayor consenso posible para que el proceso interno tenga la mayor legitimidad democrática, de no ser así no se va a abonar a la unidad que todos estamos buscando”.

#AzucenaALas10 | MORENA se reunió a puerta cerrada con cinco de los seis representantes de las corcholatas para definir las casas encuestadoras que participarán en el proceso, sin embargo, el representante de Monreal deja la puerta abierta para volver a realizar el sorteo pic.twitter.com/uFZDqnhxcG — Azucena Uresti (@azucenau) August 18, 2023

Por su parte, Martha Lucía Malú Mícher anunció que se solicitará al Consejo Nacional de Morena que se revisen las empresas que salieron sorteadas, debido a que supuestamente algunas no cumplen con los requisitos.

La senadora @MaluMicher, integrante del equipo de @m_ebrard, anuncia que pedirán al Consejo Nacional de Morena revisar las empresas que salieron sorteadas para realizar la encuesta que definirá la candidatura de este partido. Algunas no cumplen los requisitos, dice. 📹… pic.twitter.com/4OCCidjH5N — Animal Político (@Pajaropolitico) August 18, 2023

Con información de López-Dóriga Digital