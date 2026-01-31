Con Sheinbaum los envíos de petróleo a Cuba se dispararon más de 20 mil por ciento

Durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, los envíos petroleros de México a Cuba se dispararon 23 mil por ciento, según datos del Banco de México.

Una investigación realizada por Latinus revela que en el primer año de gobierno de la morenista se mandó a la isla el combustible equivalente a 90 millones de dólares en promedio al mes.

La información obtenida de Banxico indica que, durante el gobierno de Andrés López Obrador, el envío más alto registrado ocurrió en 2023.

La información presentada por Carlos Loret de Mola indica que, en el primer año de gobierno de Sheinbaum, se envió petróleo a Cuba por un valor de cerca de 2 millones de dólares mensuales.

En 2020, el petróleo que se envió a la isla no alcanzó el millón de dólares al mes. En 2021 y 2022, el promedio fue de un millón de dólares mensuales, mientras que en 2023 subió a dos millones de dólares.

En el último año de López Obrador, fue de un millón de dólares de petróleo, el más bajo del sexenio.

Al asumir Sheinbaum la presidencia de México, el envío de hidrocarburos a La Habana, según los datos oficiales del Banco de México, fue 230 veces superior al del último año de López Obrador.

En octubre, el primer mes de la mandataria, la entrega fue de 242 millones de dólares.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria evitó decir si su gobierno dejará de enviar petróleo a Cuba después de que Estados Unidos anunciara que aplicará aranceles a los países que suministren este hidrocarburo a la isla.

La morenista aseguró que los gravámenes podrían generar una crisis humanitaria en Cuba y afectar a hospitales, la seguridad alimentaria, así como otros servicios básicos.

«He pedido al secretario De la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos lo que significaría una crisis humanitaria», dijo.

Sheinbaum aseveró que esta crisis debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes, aunque aseguró que no pondrá en riesgo a México.

«Nosotros tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas. La no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar», finalizó.

Con información de Latin Us