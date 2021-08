Con mariachis y el rugir de las motos despiden a motociclistas fallecidos en la México-Cuernavaca

La muerte de seis motociclistas en tres accidentes en la autopista México-Cuernavaca el pasado domingo ha desatado un debate sobre qué se debe hacer y a quién le compete hacerlo para evitar estos lamentables hechos. desde luego no puede ser sólo una cuestión de conciencia y responsabilidad de los individuos. Son los gobiernos quienes deben hacer que se respeten los límites de velocidad, las condiciones de las carreteras, poner controles de alcoholemia, por lo pronto hoy los familiares y amigos de los seis motociclistas los despidieron.

“Siento que se fue contenta porque la última curva que agarró, yo la vi en un video y la verdad sí iba contenta”, dijo Israel Martínez, padre de Anny Jael.

De 23 años edad y estudiante de derecho, Anny Jael, fue una de las dos mujeres que fallecieron en la carambola de motociclistas el mediodía del domingo en la México-Cuernavaca.

Este martes, su familia la despidió, acompañada del que dicen fue su mayor gusto en la vida.

“Siempre fue la pasión de mi hija por las motos, siempre le gusto, siempre, hija no, hay riesgos, dice no papá, no me importa”, refirió Israel.

“Ella sabía manejar moto, en este accidente que hubo ella no iba conduciendo, iba como acompañante. Todo lo que se ha comentado en las redes sociales tan feo, que dañan la familia diciendo que es de la delincuencia organizada cuando ella ni siquiera”, agregó Mónica Rojas, mamá de Anny

“Una niña que siempre veía por el bienestar de su mamá”, enfatizo Sheila.

“Eres muy amable, muy humilde”, agregó Rafael.

Anny, viajaba junto a Jorge Luis, un joven de 29 años quien formaba parte del grupo Despacitos Biker y que también murió en el impacto.

Danna es la más joven de todas las víctimas. Tenía 17 años. sus amigos organizaron una rodada para despedirla.

Familiares y amigos también despidieron a José Alfredo, de 43 años, quien trabajaba como agente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Él formaba parte del Grupo Lentos Bikers MC.

Pedro Iván es otra de las víctimas. mecánico de profesión, a sus 34 años formaba parte del Team Lunatics. Mientras que Ulises, de 33, formaba parte del Grupo MG Desplazados Biker. Ambos fueron sepultados este día.

Motociclistas que llevan más de 20 años participando en rodadas en la zona de Tres Marías, aseguran que en los últimos años se ha modificado la convivencia entre motociclistas y automovilistas.

“Esto lleva desde prácticamente 1990, cuando empieza a abrirse la frontera y empiezan a llegar las motos de alto cilindraje a CDMX. En un principio las reuniones eran de camaradas, casi nos conocíamos todos, muy pocas las personas que se reunían en Tres Marías, 20, 25 motocicletas., eran motos que no desarrollaban gran velocidad. Hoy puedes conseguir cualquier moto, te levantan hasta 250 k/h en menos de 10 segundos, y la autopista Mexcuerna no está diseñada de ninguna manera para velocidades tan grandes”, explicó El Vikingo.

Pero pese a los últimos accidentes, los llamados bikers aseguran que continuarán acudiendo a las rodadas.

“Hay grupos donde llevas a un líder y es el wey marca la velocidad y distancia. Fácilmente puedes cómprate una moto grande, muy veloces, muy poderosas y tienen muy poca experiencia, son chavos que muchos de ellos, no saben ni prender su moto ni la educación de usar equipo adecuado. El puro rugir de las máquinas eso te da adrenalina, te picudeas con otro y empiezas a darle. Es un estilo de vida y vivir en el filo de la navaja mire esa adrenalina esa libertad sentir el poder de la vida y de la muerte en un volante”, concluyó Cesar, motociclista con 30 de experiencia.

