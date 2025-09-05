Comuneros de Tepoztlán decidirán situación de la mansión de Fernández Noroña

Carlos Rojas Almazán, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, detalló que será la Asamblea General de Comuneros de dicho municipio de Morelos quien decida sobre la situación del predio en donde se ubica la mansión de 12 millones de pesos del senador Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Rojas Almazán detalló que ya se hizo una revisión de la casona de Fernández Noroña, y advirtió que sí está en una situación irregular.

“Nosotros ya hicimos la revisión en los archivos de bienes comunales y no hay ninguna propiedad o posesión registrada a nombre del senador (…) El predio en el que está ubicado pertenece a los bienes comunales de Tepoztlán, y por lo tanto no puede ser gravada ni adquirida mediante escritura pública. A la fecha hoy no ha acudido ni él ni la anterior titular que mencionó en algún momento”, indicó.

Estanos en revisión, nosotros tenemos una estructura que nos da para hacer una revisión y llevarlo a la Asamblea para que sea quien decida. No implica en automático que vayamos a juicio o a restitución como él lo dice. Sería la Asamblea la que decida la situación de este predio en particular”, dijo.

“Tenemos una fecha programa da en este mes, pero ya sería a consideración de esta Asamblea si toma este asunto, ya tenemos una orden del día y lo veo complicado, pero ya veremos la situación que tengan los comuneros”, sostuvo.

El abogado de los comuneros de Tepoztlán prefirió ser cauto sobre la situación del predio donde se ubica la casona del senador de la 4T hasta que sean los comuneros quienes decidan sobre esta situación,

“Tenemos que ser precisos en la información y no hablar más allá. Él primero dijo que era una escritura pública, después que fue una cesión, después habló que él no había adquirido la titularidad de ese bien inmueble. No queremos ser parciales en la información ante la opinión pública”, declaró

“Apuntó que el caso de la mansión de Fernandez Noroña en Tepoztlán será revisado com calma y en su caso ser presentado a la Asamblea General de comuneros”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital