Colima registra primer caso de Lambda; suma 9 variantes de COVID-19

En Colima, fue detectado el primer caso de la variante Lambda de coronavirus, en medio de un alarmante aumento de contagios por la pandemia de COVID-19.

La presencia de las variantes se ve reflejado en el número de hospitalizaciones, defunciones y en la alta transmisibilidad que se registra.

“Este riesgo se acrecienta más aún por la presencia de nuevas variantes del virus en nuestro Estado, se han notificado al momento 96 casos de pacientes con variante diferentes al virus del SARS-CoV-2, de las variantes de interés se ha identificado un solo caso, representa el uno por ciento del total y es de la variante Lambda”, informó Leticia Delgado Carrillo, Secretaria de Salud de Colima.

“Y eso si nos trae, en los casos que se están presentando hospitalizaciones y estas hospitalizaciones por desgracia terminan en defunciones, que se está viendo con esta variante que, estamos viendo eso precisamente de su contagiosidad pero también su resistencia a las vacunas, todavía todo eso está en estudio, pero es lo que se está viendo al momento que estamos con los pacientes”, narró Cristina Bayardo Quezada, Presidenta del Colegio de Médicos de Colima.

Esta transmisibilidad se ve reflejada al exterior de los hospitales, pues cada vez son más las personas esperando noticias de sus enfermos.

Algunos aseguran que sus familiares llegaron padeciendo otra enfermedad, pero dentro del hospital se contagian de COVID-19.

“Mi esposo ingresó con insuficiencia renal crónica, ya no comía, le faltaba el aire. Eso no se vale porque él no tenía COVID-19 y ahorita pues obvio que ya está infectado y pues te digo que no, él venía por otra cosa”, aseguró Irma Ibáñez, esposa de paciente internado.

Con Lambda, en Colima ya son 9 las variantes diferentes al virus del SARS-CoV-2, que circulan en la entidad, de las 24 que han detectado autoridades sanitarias en México.

Los más afectados son en su mayoría mujeres, entre los 30 y 50 años de edad.

Con información de Bertha Reynoso Noticieros Televisa

