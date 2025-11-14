CNTE toma 10 casetas y permite la libre circulación en segundo día de protestas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron 10 casetas de cobro en autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en el marco de las jornadas de protestas que iniciaron el pasado jueves 13.

Información compartida en redes sociales de CAPUFE reporta la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la circulación que, sin embargo, no están obstruyendo la circulación vehicular.

De acuerdo con la publicación, los manifestantes de la CNTE están permitiendo el libre paso de los vehículos, es decir, que están impidiendo que el cobro de peajes opere de manera regular.

Las casetas de cobro donde se reporta la presencia de estos manifestantes se encuentran en la autopista México-Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan; en la Cuernavaca-Acapulco (en Palo Blanco y La Venta); en la autopista que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido, a la altura de Ventanilla; en la autopista Tehuacán-Oaxaca, en Huitzo y Suchixtlahuaca; en la caseta de Ocozocoautla, en la carretera de Las Choapas-Ocozocoautla; en la caseta de Puente El Caracol, de la carretera Ciudad Alemán-Tuxtepec; así como en el puente Papaloapan, de la carretera Ciudad Alemán-Loma Bonita.

El día de ayer iniciaron las manifestaciones de los integrantes de la CNTE, quienes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una jubilación por años de servicio y el regreso al régimen solidario de pensiones.

Las protestas incluyen un paro de 48 horas y el día de ayer hicieron presencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde —de acuerdo con algunos reportes— hubo manifestantes que intentaron derribar las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, por lo que se registró un breve enfrentamiento entre los maestros y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes evitaron su paso con escudos antidisturbios.

