Clínica para personas trans inicia con 20 terapias hormonales

La Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), inaugurados la semana pasada, han recibido un total de 20 personas que buscan iniciar su tratamiento hormonal en busca de su cambio de género, de las cuales dos son menores de edad.

Para ser uno de los beneficiarios de la unidad médica, que está ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, sólo es necesario acudir de manera presencial al lugar y llevar identificación oficial (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), o algo que acredite la residencia en la Ciudad de México.

Posteriormente, el personal de salud agenda una cita en un periodo de 15 días con un psicólogo o con el médico general para hacer una evaluación y poder transferir a los pacientes al área de atención correspondiente, como el urólogo, el psiquiatra, el sexólogo o el endocrinólogo.

“Hace año y medio que le dije a mi familia. Les comenté cómo me sentía, que me gustaba mucho más ser tratado como él y que me había empezado a ver de una manera distinta a la que los demás me veían”, cuenta Liam Hernández, quien tiene 15 años y que desde hace dos meses, junto con su mamá, decidió iniciar la terapia hormonal.

Para poder iniciar el proceso en caso de los menores de edad, la clínica aplica el derecho del menor con un enfoque de derechos humanos; además, los papás se hacen responsables del procedimiento y de los efectos secundarios, los cuales pueden ser cambios de humor, de peso corporal, apetito, entre otros.

Oyuki Martínez, directora del Área Comunitaria de la Unidad Integral, señaló que para poder iniciar la terapia hormonal, tanto para adultos como para menores, primero pasan por al área de psicología, en donde se realiza una evaluación, y posteriormente al endocrinólogo (médico especializado en hormonas), o en su caso, al médico general, con el fin de que llegue con las mejores condiciones.

“Todos los usuarios que van a iniciar terapia hormonal, independientemente de la edad, requieren de mecanismos para poder evaluar los efectos que va a tener la terapia hormonal, porque en algún momento genera cambios de comportamiento en el autoestima y hormonales”, indicó Martínez.

