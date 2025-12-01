Clausuran fiesta clandestina con 300 menores de edad en NL; hallaron arma, dinero y alcohol

Autoridades de Nuevo León clausuraron una fiesta clandestina en la que se encontraban más de 300 menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García recibió la noche del 28 de noviembre un reporte de ruido por música.

Oficiales se movilizaron al Fraccionamiento San Patricio, sin hallar el sitio referido.

Más tarde, un hombre denunció ante las autoridades que tenían incomunicada a su hija dentro de una propiedad.

Policías municipales regresaron al fraccionamiento y localizaron un inmueble donde se realizaba una fiesta.

Ubicamos esta propiedad donde se encontraban entre 350 y 400 menores, que los tenían resguardados, no los dejaban salir”, señaló el secretario de Seguridad municipal José Luis Kuri.

El oficial detalló que se trataba de una propiedad abandonada que se rentaba para fiestas clandestinas, organizadas vía WhatsApp.

Once personas fueron detenidas en posesión de un arma de fuego calibre 9 mm, equipos de radiocomunicación, cascos balísticos, básculas y más de 100 mil pesos en efectivo.

Asimismo se aseguraron decenas de botellas de alcohol.

Los menores de edad fueron entregados a sus padres, en tanto que los detenidos fueron trasladados al C2 municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Dado el hallazgo del arma de fuego, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para la investigación pertinente.

Con información de N+ y Milenio