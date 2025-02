Claudia Sheinbaum debe usar minifalda

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Ya el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump se salió con la suya. Impuso Aranceles a México de hasta un 25% y advirtió, que, si se ponen rejegos Canadá y México, los aumentaría al 50 %. La medida podrá ser drástica, cuestionable o absurda, pero el hombre ya lo concretó.

Con todo respeto para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero si no se pone las pilas y no se aleja del discursos del ex presidente de México, esto tendrá consecuencias mayores. Que dependemos de los gringos, es cierto, y no de ahora, desde hace décadas, México depende de su economía, ni modo que no lo sepamos. ¡por favor!

Los gargantones de medios nacionales lo único que han logrado es confundir más y generar expectativas. Eso de que somos un país soberano, e independiente y de que “Entre las naciones como entre los individuos el respeto derecho es la paz”, discúlpeme presidenta, pero esa es “una vil mamada”.

Los gringos no nos están invadiendo, no están trastocando nuestra soberanía, no están pasando la frontera con sus ejércitos, simplemente están aplicando un tributo que justificado o no a los gobiernos de Canadá y México se los había advertido. Si no se hizo nada pera evitarlo es otra cuestión.

No nos confundamos o nos equivoquemos. El gobierno americano simplemente tomó medidas y los gobiernos de Canadá y México, sobre todo el nuestro no sabe ni que hacer; como enfrentar la medida, ni cómo ni con que negociar, No hay salida. Por mucho que se diga que existe un plan A, B. o C, lo cierto es que los gringos nos pusieron contra la pared.

El único antídoto para que los gringos le frenen, es que México sea un país capaz de resolver su problema de autoconsumo y de crecimiento competitivo en otros mercados. No hacerlo o depender de ellos o de los chinos, estamos, pero bien jodidos. O aprovechamos la coyuntura o nos lleva el payaso.

Quien no sabe que, de, desde hace décadas o muchos años, México se convirtió en un país de paso o trasiego de droga. ¿A poco el gobierno mexicano o el ejército y las policías no lo sabían? Todos, sin excepción estuvieron o están metidos.

Esa mamada de “abrazos no balazos”, conllevo a un crecimiento exponencial de los cárteles, solo vean Sinaloa.

El problema delicadísimo de la droga es uno con matices y antecedentes propios. El otro, – muy grave, es la migración. Ello explica la imposición de Aranceles por parte del nuevo presidente de los EEUU.

¿Cómo es que el Estado mexicano, sus áreas de gobernación, policías federales o estatales, o bien, – los de aduanas no se daban cuenta del paso de las drogas que iban, llámese fentanilo, cocaína, mariguana, heroína o metanfetaminas o de las armas que venían?

¿A poco no sabían cuántos centroamericanos cruzaban la República? ¡No mamen!

La medida de Trump tampoco será fácil. Ni toda la droga o lo mal habido entra por carretera en sus fronteras. Los malandros usan aviones, barcos, submarinos, túneles y muchas linduras.

El presidente de los Estados Unidos no debe olvidar que allá, – en su país, existen mafias que buscarán como recibir la droga, como vender armas como lavar dinero. Eso de imponer sanciones a México no es malo, pero no es la único solución y definitiva.

Ya lo dije…con todo respeto para Claudia. Es el momento de destetarse y asumir el control del país. Es la coyuntura para dejarse discursos huecos, de que si el pueblo; de que si los pobres primero, etcétera, etcétera.

Hoy por hoy tiene un gran desafío y ese se llama buscar el camino para que este país sea autosuficiente y deje de depender en algo de los gringos…Debe usar minifalda para que se les vean los huevos que tiene y que le arrastran… no hay más.

Hasta pronto