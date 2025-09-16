19 C
San Luis Potosí
Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia

By Agencias
69
Foto: Especial
martes, septiembre 16, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum dio su primer Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Grito de Independencia en Palacio Nacional; se trata de una conmemoración histórica porque es la primera vez que una mujer la encabeza en el Zócalo.

La mandataria mexicana recibió la bandera de México de manos de una escolta constituida exclusivamente por mujeres cadetes.

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia - grito-independencia-sheinbaum-2025-3-1024x682

Foto: Especial

Sheinbaum Pardo hizo la caminata acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba.

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia - grito-independencia-sheinbaum-2025-5-682x1024
Foto: Especial

Tras dedicar arengas a las principales figuras de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó “vivas” para las heroínas anónimas, las mujeres indígenas, las hermanas y hermanos migrantes y la dignidad del pueblo de México.

Imagen

La banda presidencial que portó la doctora Sheinbaum fue confeccionada por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Su proceso de elaboración fue de 10 días y  es 100% artesanal.

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia - grito-independencia-sheinbaum-2025-6-1024x682
Foto: Especial

El cuerpo de la banda presidencial se elaboró en tela raso americano de apariencia brillosa y composición 100 por ciento poliéster, en los tres colores de la bandera nacional.

El escudo nacional, elaborado a mano con hilo de canutillo en oro y plata, tiene como base un alma de tela paño de lana 100%.

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia - grito-independencia-sheinbaum-2025-682x1024

Claudia Sheinbaum portó un traje bordado con una falda morada confeccionado por Verónica Arce Arce.

Con información de López-Dóriga Digital

