Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el Grito de Independencia en Palacio Nacional; se trata de una conmemoración histórica porque es la primera vez que una mujer la encabeza en el Zócalo.

La mandataria mexicana recibió la bandera de México de manos de una escolta constituida exclusivamente por mujeres cadetes.

Sheinbaum Pardo hizo la caminata acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba.

Tras dedicar arengas a las principales figuras de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó “vivas” para las heroínas anónimas, las mujeres indígenas, las hermanas y hermanos migrantes y la dignidad del pueblo de México.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la primera mujer presidenta de México, @Claudiashein, encabezó el 215 Aniversario del Grito de Independencia.

La banda presidencial que portó la doctora Sheinbaum fue confeccionada por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Su proceso de elaboración fue de 10 días y es 100% artesanal.

El cuerpo de la banda presidencial se elaboró en tela raso americano de apariencia brillosa y composición 100 por ciento poliéster, en los tres colores de la bandera nacional.

El escudo nacional, elaborado a mano con hilo de canutillo en oro y plata, tiene como base un alma de tela paño de lana 100%.

Claudia Sheinbaum portó un traje bordado con una falda morada confeccionado por Verónica Arce Arce.

