“Claro que no tenemos miedo”: Sheinbaum a Trump tras dichos de cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que las autoridades en México estén petrificadas ante los cárteles del narcotráfico, como lo señaló en la previa su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que la valentía tiene que ver con los principios y las acciones que lleva a cabo su Gobierno para combatir la violencia en el país, aunque prefirió no polemizar sobre las declaraciones del mandatario estadounidense.

¿Cómo dijo él (Trump)? Que tenemos miedo o que no sé qué… Pues no, claro que no”, lanzó.

“La valentía tiene que ver con defender tus principios, la valentía tiene que ver si con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México, tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones, tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía, tiene que ver con enfrentar las adversidades siempre. Entonces, por eso digo no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión”, argumentó.

“Nosotros no queremos polemizar públicamente sobre al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales”, puntualizó la mandataria mexicana.

Las declaraciones de la mandataria mexicana ocurren luego de que en la previa el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen un “fuerte control” sobre México y afirmó que esto es algo que no se debe “permitir”.

Trump hizo estas declaraciones en la Casa Blanca durante la firma de una ley aprobada por amplio consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, que endurece las penas de prisión por la distribución de fentanilo y sus derivados en territorio estadounidense.

“Hoy le damos otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y a los carteles, que dominan México. Intento ser amable, pero tienen un fuerte control sobre México”, declaró el mandatario.

“Debemos hacer algo sobre eso, no podemos permitirlo. Las autoridades mexicanas están petrificadas, temen ir a trabajar porque los carteles tienen el control sobre los políticos y los cargos electos”, agregó Trump, quien al llegar al poder declaró a los principales cárteles mexicanos como grupos terroristas.

Con información de López-Dóriga Digital