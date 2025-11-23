CJNG ofreció 2 millones de pesos por el homicidio de Carlos Manzo

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció dos millones de pesos por asesinar al exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Durante la audiencia de vinculación a proceso contra los siete escoltas y Jorge Armando «N», “El Licenciado”, los fiscales presentaron datos de prueba incluidos en u chat de mensajería, así como en una USB, en los que menciona el ofrecimiento del dinero a la persona que privara de la vida a Carlos Manzo.

Durante la sesión que se llevó a cabo en Michoacán, el personal de la Fiscalía General de Justicia argumento que una de las personas cercanas a Carlos Manzo mantuvo comunicación con un grupo de nueve personas, entre ellas, Jorge Armando «N», “El Licenciado”, uno de los presuntos autores materiales del crimen.

La información recabada por las autoridades indica que el informante los alerto de la presencia del entonces alcalde en el “kiosco”, que se ubica en la plaza donde fue asesinado.

El infiltrado informó el arribo Carlos Manzo al lugar. Mientras se encontraba en la Plaza Morelos. En el chat, a través del cual se comunicaban las 10 personas que tenían la instrucción de asesinar al alcalde, se notificó cada uno de sus movimientos, entre ellos, cuando se encontraba cargando a un menor.

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”, menciona uno de los mensaje.

“Ya estamos listos para romperle su madre como quiere el patrón”, se lee en respuesta.

Tras el ataque uno de los integrantes recibieron la instrucción de ocultarse.

Durante la audiencia se presentaron pruebas para acreditar que Demetrio “N”, director de la policía municipal, siempre estuvo presente durante el crimen contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

Las pruebas presentadas por los peritos indican que el asesinó del alcalde, Víctor Manuel “N”, atacó primero a una persona que se encontraba cerca de Carlos Manzo. Después disparó seis veces contra el edil. Tras los disparos, el agresor soltó el arma y fue sometido.

Inmediatamente, Demetrio “N” recogió la pistola del suelo, con la que se atacó a Carlos Manzo, y disparó contra Víctor Manuel “N” cuando ya estaba sometido.

Un paramédico declaró que los escoltas de Manzo Rodríguez no le permitieron atender al agresor.

Carlos Manzo fue asesinado con seis tiros la noche del 1 de noviembre mientras se encontraba en el Festival de las Velas en la plaza del municipio junto con su esposa; su equipo de seguridad abatió al sujeto responsable.

Con iformación de Latinus