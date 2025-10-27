Chihuahua registra primeras temperaturas bajo cero

Chihuahua es el primer estado en registrar temperaturas bajo cero en pleno otoño.

El miércoles 22 de octubre el termómetro marcó -0.4 grados centígrados en El Vergel, poblado de Balleza.

Y durante el fin de semana hubo un descenso de temperatura y fuertes vientos en varias regiones, a consecuencia del frente frío número 10.

La mañana de este lunes 27 de octubre El Vergel registró una temperatura mínima de -2.4º C, mientras que Guachochi en la Sierra de Chihuahua, de -0.7º C y Majalca de -0.1º C.

Con el inicio de las bajas temperaturas se exhorta a extremar precauciones, especialmente las personas en condición vulnerable como bebés, niños y adultos mayores.

Además de abrigarse bien se recomienda evitar dejar encendidas fogatas y sistemas de calentamiento a base de carbón y gas, a fin de evitar incendios e intoxicaciones.

Con información de El Universal