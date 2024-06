Cero y van 2 nocauts electorales al hilo.

CAMINANTE

Toño Martínez

Por segunda vez en 6 años, la política y políticos de siempre sufrieron un demoledor nocaut de un adversario párvulo y, aunque tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararse al nuevo encuestro no lo hicieron, suponiendo que la primera derrota habría sido por descuido o chanchullos; y asi vistiendo pantaloncillo tricolor ( verde blanco y rojo del PRI, amarillo del PRD y azul del PAN), llegó al combate, debilucho, artrítico y tembloroso y zas!, otra vez a la lona en el primer round.

La victoria del peleador de MORENA ( Claudia Sheinbaum) con sus aliados Verde Ecologista y PT contra una poderosa rival ( Xochitl Gálvez ) fue un triunfo anunciado y no por falta de preparación y resistencia de la retadora, sino porque su staff fue su principal obstáculo.

Compuesto por figuras como un resentido Santiago Creel Miranda director, los entrenadores Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD y Marko Cortez del PAN, la second Margarita Zavala y sus asistentes grupos de poder económico no estuvieron a la altura;

cada quien traía sus propios intereses a la sombra de Xochitl Gálvez, cada uno sus proyectos de los viajes el más común era asegurar espacios políticos en el Congreso de la Unión como senadores y diputados.

Se lucían ellos frente a un público electoral que los tiene estigmatizados, y aunque Xochitl Gálvez intentó de diversas maneras quitarlos del primer plano en sus eventos, no pudo quitárselos de encima.

Para los fanáticos y público, Xochitl Gálvez era la mejor peleadora, la quisieron y la siguen por su estilo lleno de maniobras y propuestas de pelea inteligentes, fuerte, pero el staff no dejaba de minar su fortaleza.

Esas fallas las aprovecho muy bien su rival Claudia Sheinbaum y López Obrador su director, que siguieron al pie de la letra el aforismo aquel de «Mata el cuerpo que la cabeza muere sola».

Pegaron duro en la campaña al staff de Xochitl usando sus propios errores, corruptelas, abusos, conducta soberbia y fueron minando el cuerpo.

El final ya lo sabemos, la gran peleadora fue vencida desde adentro.

La peleadora está en pie, lista para los escenarios por venir y todo depende de cómo logre prepararse para una tercera pelea.

Hay tiro.

