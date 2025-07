Celebran en CDMX los 7 siglos de legado de México-Tenochtitlán

Durante el acto, las autoridades cortaron el listón inaugural como parte de las actividades oficiales que celebran el legado y la grandeza histórica de la antigua ciudad mexica.

Posteriormente, actores y bailarines ofrecieron un espectáculo artístico en honor a los siete siglos de historia de México y su capital originaria.

Clara Brugada ofreció un discurso y celebró al pueblo de México por ser protagonistas de las transformaciones de la Ciudad de México a lo largo del tiempo.

Invitó a los presentes a hacer un retroceso en la visión histórica e imaginarse a la mitad de una laguna que representa “el momento preciso en que el águila posada sobre un nopal ‘traía’ el mensaje de Huitzilopochtli, iluminando todo el espacio de esta cuenca, en cuyo ombligo surge la vida”.

Brugada señaló ese momento como “comienzo de una civilización destinada a trascender el tiempo“, e indicó que ese instante fue tallado sobre una de las esculturas más representativas de la cultura, el Teocalli, donde se encuentra grabada la fecha de 1325, cuando se fundó Tenochtitlán.

Indicó que el monolito se podrá admirar próximamente en el Zócalo capitalino.

La jefa de Gobierno también hizo un homenaje a los hombres y mujeres que dieron la vida a la ciudad de México-Tenochtitlán y a las deidades femeninas que representaban la cultura mexica: Coatlicue, Coyolxauhqui y Chalchiuhtlicue.

La presidenta de México señaló que reconocer a Tenochtitlán no es hablar de un pasado muerto, sino de un pulso vivo “reflejado en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra grandeza cultural y nuestra identidad”.

También recordó el pasaje histórico, los mercados, los canales, las chinampas, los guerreros, los sabios, “para reconocer la grandeza y belleza de Tenochtitlán“, que describió como una ciudad de orden, de arte, de poder y poesía.

Calificó la conquista de Tenochtitlán como el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena y que sometió las mentes que perduraron por siglos. “Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena”.

Recordó que la discriminación fue más dura con las mujeres indígenas: se les negó el derecho a proteger su cuerpo, hablar su lengua y a ser reconocidas como personas con historia y derechos.

Reafirmó que recuperar el legado de Tenochtitlán significa reconocer al pueblo de México en el pasado y construir una sociedad justa, incluyente para todos y todas.

“Tenochtitlán es semilla que sigue luchando y enseña que la historia no se borra y que la raíz no se niega. La memoria es una semilla que, si no se cuida, no florece”.